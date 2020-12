Materiais produzidos pelo homem agora superam toda a biomassa da Terra

DANIEL LEAL-OLIVAS Horizonte de Londres

A pegada humana , estampada em todo o mundo em 2020, é maior do que o impacto de todos os outros seres vivos no planeta, sugerem novas pesquisas. A quantidade de plástico sozinho é maior em massa do que todos os animais terrestres e criaturas marinhas combinados, por exemplo.

Embora os seres humanos possam acreditar “na imensidão do globo e na aparente infinitude do mundo natural”, pesquisadores dizem que queriam fornecer uma medida objetiva e rigorosa da realidade do equilíbrio entre o homem e a natureza .

A pesquisa mostra que a atividade humana, incluindo a produção de concreto, metal, plástico, tijolos e asfalto, levou o mundo a um ponto de cruzamento onde a massa produzida pelo homem – impulsionada principalmente pelo consumo aprimorado e pelo desenvolvimento urbano – excede a biomassa viva total na Terra.

Em média, cada pessoa no mundo é responsável pela criação de matéria feita pelo homem igual a mais do que seu peso corporal a cada semana, diz o artigo publicado na revista científica Nature . A pesquisa descobriu que o selo da humanidade tem aumentado de tamanho rapidamente desde o início do século 20, dobrando a cada 20 anos.

Os pesquisadores apóiam a proposta de nomear a época atual como Antropoceno, refletindo o impacto abrupto e considerável da atividade humana.

Ron Milo, do Instituto Weizmann de Ciência em Rehovot, Israel, e colegas examinaram as mudanças na biomassa global e na massa produzida pelo homem de 1900 até os dias atuais . Eles calcularam estimativas de peso seco, excluindo água. Massa antropogênica é definida como a massa embutida em objetos sólidos inanimados feitos por humanos e não inclui resíduos.

As categorias dominantes na análise foram massa de fabricação humana na forma de edifícios e infraestrutura, composta de concreto, agregados, tijolos e asfalto. Quanto à biomassa global , a maioria é composta por plantas e arbustos.

Eles descobriram que no início do século 20, a massa de objetos produzidos pelo homem era igual a cerca de 3% da biomassa total do mundo . Mas em 2020, a massa produzida pelo homem atingiu cerca de 1,1 teratonelada, excedendo a biomassa global global.

À medida que a massa produzida pelo homem aumentou, também aumentou o impacto na biomassa vegetal. “Desde a primeira revolução agrícola, a humanidade reduziu aproximadamente à metade a massa das plantas”, escreveram os autores.

Ao longo das décadas, houve aumentos e quedas no impacto humano, incluindo aumentos bruscos após a mudança dos tijolos para o concreto na década de 1950 e o uso de asfalto para pavimentação na década de 1960.

Por outro lado, durante os períodos de desaceleração, o peso da pegada humana diminui. Há quedas importantes vistas durante a Grande Depressão e a queda do petróleo em 1979.

“A face da Terra no século 21 é afetada de uma maneira sem precedentes pelas atividades da humanidade e pela produção e acumulação de objetos de fabricação humana”, dizem os pesquisadores.

Desde 1900, a biomassa total diminuiu ligeiramente, enquanto a massa feita pelo homem aumentou rapidamente para uma taxa de produção de mais de 30 gigatoneladas (30 bilhões de toneladas) por ano. Se a produção humana continuar nesse ritmo, o peso de nosso impacto excederá 3 teratoneladas em 2040.

“Este estudo se junta aos esforços recentes para quantificar e avaliar a escala e o impacto das atividades humanas em nosso planeta”, diz o jornal. “Os impactos dessas atividades foram tão abruptos e consideráveis ​​que se propôs que a época geológica atual fosse rebatizada de Antropoceno. Nosso estudo substancia essa proposta de maneira rigorosa e quantitativa.”