Política
Matéria institui promoção automática de militares no Espírito Santo
Com foco na carreira dos militares capixabas, o Projeto de Lei Complementar (PLC) 28/2025 garante promoção automática ao servidor militar no prazo de cinco anos de permanência em cada graduação ou posto. Para isso, o PLC de autoria do deputado Coronel Weliton (PRD) altera a Lei Complementar 11/2019, reconhecendo o critério do tempo de dedicação dos servidores que compõem a Polícia Militar (PMES) e o Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES).
Dessa forma, servidores que ocupam as graduações de Soldado, Cabo, Sargento, Subtenente e Tenente, ao completarem cinco anos consecutivos de efetivo serviço na mesma graduação ou posto teriam assegurado o direito a promoção, sendo também necessário o cumprimento dos outros critérios já previstos na legislação como os relacionados ao merecimento e à aptidão.
O projeto determina que, na existência de impedimento promocional, enquanto perdurar o impedimento, o servidor receberá o vencimento correspondente à graduação ou posto imediatamente superior ao seu.
Na justificativa da matéria, Coronel Weliton argumenta que a iniciativa busca corrigir uma “lacuna histórica” da legislação atual, a qual permite que militares permaneçam por mais de dez anos na mesma graduação, muitas vezes por razões administrativas ou pela limitação de vagas.
“Essa situação tem provocado desestímulo, desvalorização profissional e desequilíbrios na carreira militar. A estagnação funcional contraria princípios constitucionais como eficiência, moralidade administrativa e valorização do servidor público”, explica o autor da matéria.
Ao fixar um intervalo máximo entre promoções, o projeto pretende trazer mais previsibilidade e justiça à progressão na carreira, sem comprometer a hierarquia e a disciplina das corporações.
“Além de valorizar o tempo de serviço e o compromisso institucional dos profissionais, a proposta busca promover maior isonomia e motivação entre os integrantes da PMES e CBMES. O projeto também contribui para uma gestão mais equilibrada do efetivo, facilitando o planejamento da movimentação de pessoal e a renovação dos quadros, sem prejuízo ao funcionamento operacional das corporações”, acrescenta o parlamentar.
O PLC 28/2025 foi devolvido ao deputado Coronel Welliton, sob a alegação de inconstitucionalidade, conforme despacho da Presidência. Mas o autor da matéria recorreu da decisão e agora aguarda o parecer da Comissão de Justiça.
Acompanhe o andamento do PLC 28/2025 na Ales.
Fonte: POLÍTICA ES
Matéria estabelece alíquota única de 1% para o IPVA no estado
No Espírito Santo o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) apresenta atualmente duas alíquotas: 2% para veículos de...
PF deflagra operação contra tráfico internacional de cocaína em Corumbá/MS
Corumbá/MS. A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (5/3), a Operação Abate, com o objetivo de combater o tráfico de cocaína nos...
Texto veda foliões a menos de 100 metros de igrejas
O Projeto de Lei (PL) 49/2026, apresentado pelo deputado Delegado Danilo Bahiense (PL), veda a realização de festejos de Carnaval...
Projeto institui programa para acesso gratuito a cuidadores de idosos
Garantir o acesso gratuito a cuidadores para atender idosos, sobretudo os incapacitados por algum tipo de deficiência para desempenhar atividades...
PCES flagra furto de energia em farmácia de Vila Velha
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento de Investigações Criminais (Deic) realizou uma operação nessa terça-feira...
PF reprime esquema de falsificação de documentos públicos
Cáceres/MT. A Polícia Federal realizou, nesta quinta-feira (5/3), em Morrinhos/GO, a Operação Sinal Vermelho, com o objetivo de reprimir crime contra...
FA 1443 / 28 DE FEVEREIRO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
FA 1441 / 14 DE FEVEREIRO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
São Mateus
Motores de quase 400 kg são furtados de estação de tratamento em Guriri; Polícia Federal é acionada
Uma ação ousada registrada no lado norte do balneário de Guriri, em São Mateus, colocou as autoridades em alerta. Dois...
Elefante-marinho é avistado na praia das Meleiras, em Guriri, São Mateus
Um elefante-marinho foi avistado na manhã de segunda-feira (3) na região das Meleiras, em Guriri, litoral de São Mateus, no...
Rio Cricaré sobe 6 metros e inunda residências em São Mateus; Defesa Civil e Ação Social em alerta
O nível do Rio Cricaré atingiu a marca crítica de 6 metros acima do seu leito normal nesta semana, provocando...
Regional
Polícia prende segundo suspeito de matar adolescente em Jaguaré
A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quinta-feira (4), o segundo suspeito, de 24 anos, envolvido na morte de um...
Jovem denuncia ter sido dopada, violentada e ter fotos íntimas vazadas no Norte do ES
Uma jovem de 20 anos denunciou ter sido dopada, violentada e ter fotos íntimas compartilhadas após participar de uma confraternização...
VÍDEO | Colisão entre carro e carreta deixa 4 feridos na BR 101 em Conceição da Barra
Quatro pessoas ficaram feridas após uma colisão entre um carro e uma carreta no km 42 da BR 101, em...
Estadual
Programa de Embriões Bovinos produzidos in vitro apresenta Edital PIVE 2025 a produtores em Viana
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), realiza nesta quinta-feira (05), às...
Chamadão EJA amplia mobilização e registra grande adesão na Grande Vitória
A Secretaria da Educação (Sedu) segue com a mobilização do Chamadão da Educação de Jovens e Adultos (EJA) 2026, iniciado...
Mulheres são protagonistas na programação de março na TVE e na Espírito Santo FM 89.1
A promoção da igualdade de gênero é uma preocupação constante da Fundação Carmélia e, no Mês Internacional da Mulher, a...
Nacional
Quem é a mulher que foi baleada no velório da mãe em MG; vídeo
Amanda de Almeida Arantes, de 27 anos, foi atingida por três disparos, um deles na região da coluna, e segue...
Tio é jogado no rio após assediar sobrinha grávida de 16 anos em festa
O companheiro da menina de 16 anos e um amigo adolescente agrediram o homem e os sequestraram. O tio foi...
Homem é preso após estuprar adolescente e vazar vídeos
A vítima contou que tomou coragem para denunciar o crime após acompanhar o trabalho investigativo no caso do estupro coletivo...
Policial
DPS em Ação: PCES registra mais de 2,8 mil atendimentos e amplia ações de promoção à saúde em 2025
Cumprindo seu papel de promover a saúde e a valorização da vida dos servidores da Polícia Civil do Espírito Santo...
PCES cumpre mandados de busca e apreensão e apreende adolescentes investigados por atos infracionais em Conceição da Barra
Na tarde dessa terça-feira (03), a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia de Conceição...
Polícia Civil prende idoso suspeito de crimes sexuais contra criança em Linhares
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) e da Delegacia...
ENTRETENIMENTO
Carla Prata fala sobre dificuldade para namorar e comenta diagnóstico de doença autoimune
A modelo e influenciadora Carla Prata abriu o coração sobre a vida amorosa e revelou que tem enfrentado dificuldades para...
Eliana estreia novo programa aos domingos na Globo e mostra detalhes: ‘animada’
Conheça mansão onde Paolla Oliveira e Diogo moravam juntos antes de término
Paolla Oliveira, 41, abriu as portas da casa onde vive com Diogo Nogueira, na Barra da Tijuca, no Rio. À...
POLÍTICA
Janela partidária pode alterar bancadas na Assembleia Legislativa
O prazo para deputados estaduais e federais trocarem de partido, sem que isso implique em infidelidade partidária, com perda de...
Indicação propõe ampliar programas de irrigação eficiente na agricultura
O deputado estadual Zé Preto (sem partido) apresentou na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) a Indicação 1.425/2025 sugerindo ao...
Saúde mental da população rural é alvo de projeto na Assembleia
A Comissão de Justiça analisa proposta do deputado Coronel Weliton (PRD) para instituir o Programa Estadual de Promoção da Saúde...
Esportes
Palmeiras vence Novorizontino e fica perto do título do Paulistão
Em uma noite de tensão e emoção na Arena Crefisa Barueri, o Palmeiras deu o passo mais importante rumo ao...
Flamengo demite Filipe Luís apesar de goleada e histórico vencedor
Em uma decisão que pegou de surpresa grande parte da torcida e da imprensa, o Flamengo anunciou na madrugada desta...
Flamengo goleia Madureira e está na final do Campeonato Carioca
O Flamengo assegurou sua presença na grande final do Campeonato Carioca ao protagonizar uma goleada avassaladora de 8 a 0...
