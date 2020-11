Desembargador Frederico Guilherme Pimentel morre aos 78 anos

O ex-presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), Frederico Guilherme Pimentel morreu nesta segunda-feira (09), aos 78 anos. O magistrado entrou na Corte em 1994 e presidiu o Judiciário Estadual entre dezembro de 2007 e dezembro de 2008.

Natural de São Mateus, Pimentel é pai de quatro filhos e formado pela Faculdade de Direito de Vitória, onde estudou entre 1960 e 1964. Antes de ser promovido a desembargador, por antiguidade, ele foi juiz em várias cidades, como Afonso Cláudio, Santa Leopoldina, Pancas, Cariacica e Muqui.

Nos anos de 2004 e 2005, foi corregedor-geral da Justiça, órgão que orienta e fiscaliza os juízes. Foi eleito presidente do TJES no final de 2007, com 22 votos dos 24 desembargadores.

O magistrado, que deixa esposa, filhos e netos, faleceu em um hospital de Vila Velha, onde estava internado em virtude de complicações relacionadas à Covid-19.

Segundo o filho do desembargador, o advogado Frederico Luiz Schaider Pimentel, ele teve o pulmão comprometido. “Ele foi curado do Covid, entretanto teve as complicações pulmonares e problemas nos rins. Ele ultrapassou o período da doença, mas faleceu em decorrência desses problemas”, contou.

A Associação dos Magistrados do Espírito Santo (Amages), divulgou nota de pesar pelo falecimento: “A Amages comunica, com pesar, o falecimento do Des. Frederico Guilherme Pimentel. Informações sobre velório e sepultamento serão comunicadas oportunamente”.

O presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa, também lamentou, em nome do Poder Judiciário Estadual, o falecimento de Frederico Guilherme Pimentel.

(*A Gazeta)