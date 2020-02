Máscara transforma gás metano do arroto do gado em água

Da série ” Coisas Estranhas “, vem aí: a máscara que transforma o arroto de vacas e bois em água. Brincadeiras à parte, a engenhoca é real e pode contribuir para o combate ao aquecimento global.

Criado na Inglaterra , o dispositivo é capaz de transformar o gás metano presente no arroto dos ruminantes em água . A substância é uma das grandes colaboradoras ao efeito estufa, portanto, a máscara tem como objetivo principal a diminuição dos danos à atmosfera e não a produção de água , como pode-se pensar.

Divulgação Máscara que transforma arroto de gado em água

De acordo com a desenvolvedora Zelp, o dispositivo consegue captar 90% do gás metano que sai das narinas do gado . A substância também é encontrada nas flatulências e fezes dos animais, fato que fez com que a influência das vacas e bois no aquecimento global fosse estudada pela União Europeia .

No Brasil , por exemplo, um estudo de 2009 apontou que metade das emissões de gases estufa provém da pecuária . Em escala global , o gás metano produzido pelo gado é equivalente à quantidade emitida pelos transportes.

Algumas das soluções encontradas para a redução desse tipo de emissão foram as dietas especiais, o uso de suplementos e o menor intervalo entre partos. As novas máscaras , que começarão a ser vendidas em 2021, serão um grande reforço nessa empreitada.