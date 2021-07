Redação João Bidu Marte em Virgem: saiba como o astro afeta a sua saúde

Sabe aqueles dias em que temos que redobrar a atenção em algumas áreas da nossa vida? Pois é, chegou a hora de ficar de olho (ainda mais!) na sua saúde. Tudo porque o explosivo e impetuoso planeta Marte entra no signo de Virgem , (6ª Casa Astral), que governa a saúde, nesta quinta-feira (29). É um trânsito complicado, mas vamos explicar qual o impacto de Marte em Virgem para o seu signo!

Para alguns signos, Marte em Virgem pode até trazer aumento da vitalidade e muita disposição. Mas, mesmo assim, é preciso cuidado, pois o planeta costuma incentivar os excessos. E tudo que se passa dos limites é encrenca na certa, concorda? Contudo, não precisa se preocupar, pois com os alertas dos astros você poderá se prevenir de qualquer surpresinha.

Então vamos lá, veja de que maneira Marte em Virgem pode influenciar sua saúde a partir desta quinta-feira até o dia 19 de setembro.

O que vai rolar com Marte em Virgem:

ÁRIES

O seu signo é o que recebe mais impacto, pois Virgem representa sua 6ª Casa Astral. Portanto, cautela com excessos físicos, ao lidar com fogo e instrumentos cortantes, choques ou contusões na cabeça. No emocional, nervos podem ficar à flor da pele. Mas o lado bom é que o chá de camomila está liberado e pode ser excelente nessa fase.

TOURO

Tudo seria lindo e maravilhoso para você, pois Marte em Virgem representa a sua Casa 5. Porém, este planeta governa o seu inferno astral. Daí que deve ficar ligada(o) em sintomas estranhos e com o risco de quedas ou acidentes ao praticar esportes, como naquele passeio de bicicleta no parque, ok? Com a atenção redobrada, poderá passar ileso(a) deste período!

GÊMEOS

Confusão em família pode mexer muito com o seu emocional. Então, respire fundo antes de entrar em um bate-boca. Quem tem problema hereditário deve ficar mais atenta(o). As geminianas devem ficar de olho em qualquer anormalidade relacionada aos seios. Mas ficar com as antenas ligadas não será um desafio para você, atento(a) a tudo, não é mesmo?

CÂNCER

A energia de Marte em Virgem pode ser boa, pois estará na sua benéfica 3ª Casa Astral. Amigos ou pessoas próximas podem dar dicas valiosas. Mas como o seguro morreu de velho (e nesse lema você acredita muito, né?), cuidado com problemas relacionados ao estômago ou útero. No mais, continue usando o seu poder de intuição que o período será fichinha para você.

LEÃO

Olha só, o que sua saúde pode sentir é relacionado a burradas financeiras que venha a cometer e isso vai refletir diretamente no seu emocional e em problemas intestinais. Com Marte na sua Casa 2, você pode ter certeza de que sabe de tudo e acabar metendo os pés pelas mãos. Muita calma nessa hora, tá, leãozinho?

VIRGEM

Um signo pacato, disciplinado e metódico como o seu, de repente recebe uma pilha daquelas dada por Marte . O que pode acontecer? Você se precipitar, exagerar na comida, bebida, exercícios físicos e até no trabalho e aí sofrer com dor aqui, ali e acolá. Por outro lado, esse planeta te dá mais coragem para enfrentar qualquer possível situação delicada na saúde.

LIBRA

Você, com sua meiguice, e até o seu lado medroso (vai dizer que não?) pode sentir mais que os outros signos. Marte em Virgem ocupa o seu famoso inferno astral. Cautela com efeitos colaterais de medicamentos e problemas intestinais. Qualquer abuso pode ser perigoso, principalmente para mãos e braços. Foque na qualidade do equilíbrio do seu signo para não se deixar abalar e tudo terminará bem!

ESCORPIÃO

É verdade que seus amigos podem aparecer na hora certa para tirar você de apuro, mas ainda assim é bom redobrar cuidados com Marte em Virgem . Problemas envolvendo os órgãos sexuais e intestinos podem perturbar. E… um desânimo sexual vai te deixar muito invocada(o). Mas pode se tranquilizar que isso não é para sempre, viu?

SAGITÁRIO

Marte no ponto mais alto do seu horóscopo. Achou que isso seria uma boa notícia? Nem tanto. Pode ser bom para conquistas profissionais, mas é bem provável que probleminhas na saúde possam te perturbar. Uma dica é não confiar tanto na sua sorte durante essa fase. Sentiu algo estranho? Procure o médico. No mais, aproveite as energias benéficas desse aspecto dos astros para a área do trabalho.

CAPRICÓRNIO

Teórica e astrologicamente, Marte em Virgem poderia dar uma guinada legal na sua vida, já que vai ocupar uma Casa astral favorável para você. Mas como o planeta não é de dar refresco a ninguém, ligue suas antenas para evitar dissabores, principalmente com ossos, pele e articulações. Realista e pé no chão como você é, seguirá o alerta dos astros à risca e é provável que se esquive desses problemas.

AQUÁRIO

Não é querer tocar o terror, mas o seu signo vai ter de pisar em ovos com relação à saúde. Marte na Casa 8 é sempre um sinal amarelinho, que pede moderação e bom senso. Questões de trabalho podem te deixar um tanto depressiva(o). Distúrbio sexual também pode te deixar doido(a). Mas não se preocupe, pode surgir uma bela chance de você dar uma grande reviravolta em seu estado físico e mental.

PEIXES

A fase pede serenidade para evitar trombadas de frente com pessoas agressivas. E como o seu signo é sensível pra caramba, isso pode te afetar. Insegurança no trabalho, falta de emprego e problemas com dívidas também podem mudar o seu astral. Foque na sua fé e energia interior para dar a volta por cima.

