Fernanda Villas Bôas Marte em Gêmeos deve aumentar a ambição de Rodolffo na liderança

Graças à energia do planeta da agressividade, o cantor goiano pode se mostrar mais determinado para levar para casa o prêmio de R5 1,5 milhão

Durante a semana em que estará ocupando a liderança do BBB 21, o cantor Rodolffo, que é virginiano, vai contar com as energias do planeta Marte na sua Casa das Aspirações. Isso significa que o ex-marido de Rafa Kalimann estará muito mais ambicioso e autoconfiante para levar para casa o prêmio de R$ 1,5 milhão. Na quinta-feira (4), Rodolfo venceu a prova de agilidade e precisão, que consistia em movimentar pequenas motos com jatos de água controlados pelos participantes. Ele derrotou 13 colegas, já que não houve vetos do ex-líder João.

Melhor amigo do fazendeiro Caio, goiano como ele, Rodolffo, ao longo da liderança, também terá a seu favor o Sol pisciano, que turbina sua capacidade de fazer alianças. O poder do Sol vai fortalecer a diplomacia do cantor, já que ele deverá indicar dois confinados ao paredão falso, que será formado no domingo (7).

Conforme as instruções do programa, um dos indicados do líder precisa fazer parte do grupo vip; e o outro, do grupo xepa. Compõem o vip os colegas escolhidos pelo goiano na quinta-feira: Caio, Sarah, Gil, Juliette, Viih Tube e João. Já Projota, Fiuk, Carla Diaz, Pocah, Camilla, Thais e Arthur integram o grupo xepa. Nas redes sociais, comenta-se que Rodolffo deverá emparedar João (vip) e Carla (xepa).

Lua sagitariana: sede de conhecimento

Você viu?

No final de semana em que estará reinando no BBB, Rodolffo vai se mostrar disposto a descobrir coisas novas e a se aprofundar na dinâmica do jogo. Isso é resultado da Lua sagitariana, que estará brilhando até sábado (6), perto da meia-noite.

No domingo, um aspecto que poderá ajudar o brother a aprimorar suas estratégias ocorre entre o final da manhã e o começo da tarde: a Lua em trígono com Urano. Esse desenho no céu proporciona insights e, no caso de Rodolffo, resgata para o momento presente ensinamentos já assimilados.

Lua em Capricórnio: razão vence emoção

Aliás, é no domingo, que a Lua transita em Capricórnio, permanecendo nesse signo até a madrugada de terça (9). Para o líder do BBB 21, a Lua capricorniana tem o poder de tranquilizar emoções e racionalizar sentimentos, sobretudo nos momentos de descontração e lazer.

Na terça-feira (9), dia em que o paredão falso deverá ser comunicado aos brothers e sisters, a Lua já estará em Aquário, potencializando o raciocínio de Rodolffo em relação ao seu desempenho na casa. É possível que, a partir da revelação sobre o paredão, ele consiga se reorganizar mentalmente para estabelecer novas parcerias e se afastar de vez dos seus desafetos.