Marta Suplicy sinaliza que é pré-candidata à Prefeitura de São Paulo

Reprodução/Instagram @martasuplicy Marta Suplicy, ex-prefeita de São Paulo

A ex-prefeita de São Paulo Marta Suplicy sinalizou que é pré-candidata à Prefeitura de São Paulo nas eleições municipais de 2020. Ela se reuniu na última sexta-feira (17) com lideranças do Solidariedade na capital paulista e saiu do encontro como o nome escolhido pela sigla para a disputa.

Segundo o presidente do Solidariedade na capital, Pedro Nepomuceno, a ex-prefeita demonstrou que “está com gana” para ser candidata. “Nós queríamos muito uma candidatura própria e acreditamos que ela é o grande coringa dessa disputa. Marta é nossa candidatíssima”, disse o líder do partido ao iG .

Desde que se filiou ao Solidariedade , em abril, Marta vinha fazendo negociações com vários partidos para formar alianças, chegando inclusive a receber um convite do PT para formar chapa com vice de Fernando Haddad.

Outras tratativas também estavam sendo feitas com o tucano Bruno Covas, atual prefeito de São Paulo, e Márcio França (PSB). Nesses dois casos, a ex-prefeita também seria a vice-candidata das chapas.