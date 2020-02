Marta Suplicy fica próxima da Rede para disputar prefeitura de São Paulo

arrow-options Marcelo Camargo / Agência Brasil Joice Hasselmann

A deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) culpou o PT e o PSDB pelas enchentes em São Paulo após o temporal na madrugada desta segunda-feira (10). A parlamentar afirmou que as obras para resolver o problema “se arrastam de gestão em gestão.

“A cidade de São Paulo está – DE NOVO – debaixo d’água. Enquanto isso, as grandes obras para resolver esse problema de vez se arrastam de gestão em gestão. São 17 obras que já poderiam estar prontas. Nem a tropa do PT, nem a do PSDB resolveu nada!!! Bando de incompententes!”, escreveu Joice em sua conta do Twitter.

A capital paulista amanheceu sofrendo as consequências do temporal que caiu na região ao longo da madrugada e seguem nesta manhã. De acordo com último balanço do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), divulgado por volta das 10h, 56 pontos de alagamentos estão sendo registrados em São Paulo, sendo 51 deles intransitáveis. Até o momento, o Corpo de Bombeiros registrou 470 chamados relacionados às águas até as 10h50, incluindo, pelo menos, 75 deslizamentos/ desabamentos e 80 quedas de árvores. A previsão é que o tempo siga nublado e com chuvas ao longo de toda manhã e tarde, com chuviscos à noite.

Veja imagens da chuva em São Paulo :