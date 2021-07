Marta chega ao Japão para as Olimpíadas e vira meme ao cumprimentar japoneses

Divulgação Marta é meia-campista da seleção feminina

A equipe de futebol feminino chegou no Japão nesta sexta-feira (16) para as Olimpíadas. Em busca do ouro, as jogadoras estão descontraídas para a competição. Marta, meia veterana, ultrapassou as barreiras linguísticas e cumprimentou a equipe que recepciona as atletas de uma forma diferente.

Para ser simpática, a atleta utilizou um aplicativo de tradução com a palavra ‘olá’, traduzida em japonês. Ela foi em cada um da equipe e acionou o áudio do aplicativo, que soltava a palavra ‘Kon’nichiwa’. O registro da chegada de Marta viralizou nas redes sociais e o nome dela ficou em alta no Twitter. Veja o vídeo:

não gente e a marta que colocou no google tradutor pra comprimentar os japoneses aakkkkkk pic.twitter.com/qt5deJxlnp — nadine vibe olímpica (@putsdinee) July 16, 2021

Recentemente, as fotos oficiais da seleção feminina para os Jogos Olímpicos de 2021 foram divulgadas. As meninas embarcaram para Tóquio nesta quinta-feira (15) e o primeiro jogo será no dia 21, contra a seleção da China.

A seleção de 2021 é formada por:

GOLEIRAS

Bárbara (Avaí Kindermann)

Letícia Izidoro (Benfica-POR)

DEFENSORAS

Poliana (Corinthians)

Bruna Benites (Internacional)

Rafaelle (Palmeiras)

Erika (Corinthians)

Tamires (Corinthians)

Jucinara (Levante-ESP)

MEIAS

Formiga (São Paulo)

Andressinha (Corinthians)

Júlia Bianchi (Palmeiras)

Marta (Orlando Pride-EUA)

Duda (São Paulo)

Debinha (North Carolina Courage-EUA)

Adriana (Corinthians)

Ludmila (Atlético de Madrid-ESP)

Bia Zaneratto (Palmeiras)

Geyse (Madrid CFF)

SUPLENTES: