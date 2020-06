Marrone, da dupla sertaneja Bruno e Marrone confessa que já levou chifre, mas garante: “Nunca fui corno”

A dupla sertaneja Bruno e Marrone participou na noite de terça-feira (2) do programa ‘Conversa com Bial’ e um dos temas da atração da Globo era traição. No debate, Marrone relatou que o homem só é corno se aceitar o chifre, ou seja, mesmo sendo traído ainda continua no relacionamento.

“O chifre tem uma diferença. É a separação do chifre com o corno. Se você não aceita o chifre, aí você não é corno. Se você aceitar o chifre aí você é corno. Tem gente que aceita os dois”.

Ainda sobre o assunto, Marrone confessou que já levou chifre, mas dentro da sua teoria, nunca chegou a ser corno já que não continuou no relacionamento.

“Nunca fui corno, mas chifre já levei”, disse o sertanejo.

Inclusive, essa teoria de Marrone foi revelada em rede nacional pelo sertanejo Gusttavo Lima, durante live, show que aconteceu no dia 22 de maio, com transmissão na Band.

“Como diz o Marrone: ‘quem é corno é só quem aceita o chifre’. Quem não aceita o chifre diz que não é corno não. O cara é corno só se ele aceitar. Tomei chifre, e eu continuo gostando da pessoa, aí é corno, diz o Marrone”.

Por fim, sem mencionar nomes, Marrone comentou a infidelidade de uma das parceiras: “Nunca fui corno, mas chifre já levei”, completou.

O último casamento do sertanejo foi com Natália Portes, com quem terminou em 2014 com rumores de uma possível traição.