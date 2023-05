Marquele e Gabriel são os novos participantes do projeto de adoção Esperando por Você

Está no ar mais um vídeo do projeto de adoção tardia Esperando por Você, desenvolvido pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, por meio da Comissão Estadual Judiciária de Adoção (CEJA-ES). Os novos participantes são os irmãos Marquele, de 12 anos e Gabriel, de 10.

Marquele gosta de brincar, cantar, pular. O caçula Gabriel adora soltar pipa e jogar bola.

“Meu maior sonho é sair do abrigo e ter uma família legal”, conta. Os irmãos estão entre as 100 crianças e adolescentes acolhidos no estado do ES que já estão prontos para adoção.

Assista ao vídeo: https://youtu.be/DW4QftivYNw.

O projeto

Esperando Por Você é um projeto que dá voz, luz e visibilidade a crianças mais velhas, com alguma deficiência e grupos de irmãos que vivem em instituições de acolhimento do Espírito Santo. São aqueles que não conseguiram pretendentes pelo Sistema Nacional de Adoção.

Ao todo, 34 participantes já vivem com suas novas famílias, sendo 30 adotados e 04 em estágio de convivência.

Ao longo deste mês de maio, quando o projeto completa 06 anos, vídeos com psicólogos e assistentes sociais falando sobre adoção estão sendo publicados semanalmente para tirar as principais dúvidas.

Acompanhe em: http://www.tjes.jus.br/esperandoporvoce/.

Vitória, 11 de maio de 2023

