Marisa Monte: músicas da cantora inspiram filtros no Instagram

Portas , o mais recente e aguardado álbum da cantora e compositora Marisa Monte , que foi lançado na última quinta-feira (1) pela Sony Music , via Phonomotor Records , acaba de ganhar quatro filtros exclusivos para o Instagram .

Encomendados pela Sony Music e desenvolvidos especialmente pelo reconhecido criador Vitulo , os filtros dão forma e cor às canções de Portas no ambiente digital, de maneira interativa, potencializando a estética desenvolvida pela artista Marcela Cantuária.

“Trabalhar com realidade aumentada nesse lançamento de Marisa Monte foi incrível. Abraçar o projeto gráfico de Marcela Cantuária, uma das maiores artistas visuais do Brasil, foi explorar diversas nuances de um trabalho artístico nesse mundo digital, explorando as novas camadas que essa tecnologia proporciona. Falando sobre social AR, o que criamos foi um projeto em que o público literalmente veste os elementos do álbum e dá a sua própria visão sobre aquilo, criando outros tipos de conteúdo totalmente inesperados. Trazer um novo lançamento de Marisa Monte para o mundo digital e hiper-conectado foi um grande desafio: o projeto conta com experiências que envolvem filtros e até mesmo o reconhecimento da capa do álbum que te transporta para um mundo mais colorido de “Portas”. Acreditamos que a realidade aumentada é apenas um suporte – dentre muitos – que contribuem para uma maior interação do artista e engajamento dos fãs” , explica Gustavo Vitulo , Creative Director na Vitulo.work.

Sobre a identidade visual de Portas, que foi transporada para o Instagram, Marcela explicou: “Quando a gente pensa em pintura a gente imagina que o trabalho fica nesse lugar bidimensional da tela e no espaço do Atelier. Mas quando ele vai pro filtro, ele quebra essa verticalidade que existe entre a obra e o público. Sempre tive vontade de ver um filtro meu acontecendo. É muito bacana ver a pintura se desdobrando em adaptações e mudanças de personagens constantes e todo esse trabalho com a Marisa está sendo um sonho!”, concluiu.

Para acessar os filtros exclusivos, os fãs tem que ir até os stories de Marisa Monte no Instagram e salvá-los.