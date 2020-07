Mario Jr. fala sobre participação no “Pânico”: “Ninguém me pediu desculpas”

Reprodução/TikTok Mario Junior





Mario Jr ficou conhecido como o galã do Tik Tok e ganhou dois milhões e duzentos de seguidores na rede social. O rapaz, que mora na Inglaterra, se envolveu recentemente em uma polêmica após a participação do programa ‘Pânico’ na rádio Jovem Pan. Os humoristas ironizaram o jovem com conselhos para que estudasse e não ficasse apenas nas redes sociais.

“No momento da entrevista, eu fiquei chateado porque não me deixavam falar. Faziam as perguntas e não me deixavam responder. Tiravam as conclusões. Queria ter falado que, na verdade, eu fazia jornalismo no Brasil, mas por causa da situação financeira eu não pude terminar. Eu estava na Inglaterra para poder juntar dinheiro para pagar a faculdade”, desabafa Mario, que completou: “Foi chato e ninguém me pediu desculpas”.

O estudante contou em entrevista para o canal de Matheus Mazzafera que a repercussão acabou o ajudando a ficar mais conhecido. “Tem males que vem para o bem”. O Mario revelou que o comentário mais comemorado foi o dee Neymar Jr, que gravou um vídeo imitando Mario, em apoio, após a entrevista no Pânico. “Eu falei ‘não é possível’, fiquei emocionado”.