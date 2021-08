Mario Frias reage com ironia a pedido de prisão após fogo na Cinemateca; entenda

Reprodução/Instagram Mario Frias





No ar em dose dupla com os personagens Jonas Macedo, de “A Vida da Gente”; e Téo Pereira, de “Império”, ambas reprisadas na Globo, Paulo Betti foi um dos que se indignaram com o incêndio em um galpão da Cinemateca, em São Paulo, no último dia 29. Não à toa, postou um vídeo nas redes sociais e ajudou a subir a hashtag #MarioFriasNaCadeia, solicitando a responsabilização do ex-colega de emissora pela negligência à conservação da cultura brasileira.





Contudo, ao compartilhar uma matéria do site “Metrópoles” que diz que artistas levantam campanha pedindo a sua punição, o sucessor de Regina Duarte acrescentou: “Ah, lembrei, os 10% de pessoas da elite sindical que ficaram com 78% dos R$ 13 bilhões de reais da Rouanet. Já sei, há muito tempo que vocês querem se livrar de mim”. Antes disso, porém, o político chegou a colocar a culpa da tragédia no Partido dos Trabalhadores. “Herança maldita do petismo”, pronunciou-se via Twitter.

Artistas? Ah, lembrei, os 10% de pessoas da elite sindical que ficou com 78% dos 13 bilhões de reais da Rouanet. Já sei, há muito tempo, que vocês querem se livrar de mim. pic.twitter.com/Em8nZTm8mT — MarioFrias (@mfriasoficial) July 31, 2021