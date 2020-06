Mário Frias pode ter sua nomeação para Cultura publicada nas próximas horas

.

O projeto Revisa Ales criou recentemente um novo serviço, destinado a aperfeiçoar cada vez mais o Sistema Ales Digital. A plataforma virtual do portal da Assembleia Legislativa (Ales), que facilita ao público em geral o acesso ao teor de legislações e projetos em tramitação, agora está classificando por tema normas e matérias relacionadas à doença Covid-19.

O deputado Marcelo Santos (Podemos), 1º vice-presidente da Mesa e coordenador do Revisa Ales, afirmou que devido à importância do assunto houve a necessidade de classificar tematicamente as leis já aprovadas pelo parlamento capixaba e também as matérias que tramitam sobre o tema.

“Para ter uma ideia, hoje já são 33 normas em vigor e outras quase 200 proposições tramitando na Casa que foram classificadas por abordarem assuntos relacionados à pandemia do novo coronavírus”, comentou.

Equipe técnica

A consultora parlamentar Maria das Graças Abi Harb Santos, que está à frente da equipe técnica envolvida com o Revisa Ales, explicou que para verificar as normas no portal da Ales basca clicar no link “pesquisa completa“, campo disponibilizado no topo da página principal. Ele direcionará o interessado para área onde será encontrado espaços para vários acessos, entre eles o de pesquisa por tema.

Além da Covid-19, o internauta pode pesquisar normas do ordenamento jurídico de mais 31 assuntos classificados por segmentos, tais como administração pública, agropecuária, defesa do consumidor, educação e saúde.

Maria das Graças informou que o internauta pode encontrar atualmente no Sistema Ales Digital mais de 11 mil leis ordinárias. No entanto, estão em vigor cerca de 5700; isso porque quase cinco mil leis foram revogadas após a implantação, em 2017, do grupo de trabalho que instituiu o Revisa Ales.

Enxugamento

A servidora da Ales afirmou que ao final de 1 ano a equipe do Revisa Ales conseguiu reunir por grupos as leis que tinham perdido eficácia e outras que haviam sido revogadas tacitamente.

Nesse sentido, houve a criação da Lei Estadual 10.985/2019 que revogou 1.296 leis, criadas no período entre 1947 e 2017, que já haviam perdido eficácia, pois tratavam de temas como orçamento público, dotação orçamentária e Plano Plurianual (PPA).

“Mais recentemente, março deste ano, houve também outra inovação com a Lei Estadual 11.124/2020, que revogou todas as normas de caráter autorizativo, que já tinham perdido a validade, e leis declaradas inconstitucionais. No total, 1.094 leis foram revogadas”, informou.

Conforme Maria das Graças, houve ainda a consolidação de leis sobre Títulos de Cidadania Espírito Santense, datas comemorativas e utilidade pública.

“Todas essas normas, que estavam dispersas no ordenamento jurídico, foram reunidas num mesmo diploma legal (dispositivo) e isso significou um enxugamento na numeração das leis”, considerou.

Para exemplificar, ela citou que a Lei Estadual 10.972/2019 reuniu todas as normas jurídicas que dispõem sobre títulos de cidadania; e a Lei 10974/2019 reuniu todas as datas comemorativas, que estavam dispersas no ordenamento.

Interatividade

A consultora parlamentar destacou a importância do Sistema Ales Digital devido à sua plataforma inteligente que facilita a navegação de quem pesquisa no portal da Ales o conteúdo das leis e de matérias em tramitação elaboradas pelos deputados.

Ela disse que o fato de estar tudo compilado ajuda muito, pois permite o acesso às remissões, num processo de muita interatividade.

“Ao clicar na remissão o internauta já é imediatamente remetido para a lei alterada; e quando volta a clicar no que foi alterado é direcionado para a lei alteradora anterior (caso haja)”, esclareceu.