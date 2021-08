Mario Frias ataca Joice sobre suposto atentado e deputada rebate: “animal”

Roberto Castro/ Mtur Mario Frias, secretário especial da Cultura

O secretário especial de Cultura, Mário Frias, usou as redes sociais para atacar a deputada federal Joice Hasselmann sobre o atentado que ela diz ter sofrido e se esquivar da responsabilidade no incêndio da Cinemateca Brasileira, ocorrido na semana passada.

“Desculpa, deputada, a perícia da polícia está demorando um pouco, pois eles ainda estão ocupados tentando descobrir quem bateu na senhora, enquanto dormia. Tão logio seja possível eles irão apoiar outros casos não tão importantes à segurança nacional como o da senhora”, disse, respondendo uma crítica feita pela deputada há dois dias.

Joice reagiu à postagem, também nas redes sociais. “É um animal padrão Bolsonaro soltando seus cascos nas redes”, escreveu.

No dia 22 do mês passado, Joice foi a público revelar ter sofrido diversas fraturas pelo corpo. A parlamentar estava em seu apartamento no momento do incidente, mas não se lembra do ocorrido e suspeita de atentado político. A perícia feita nas câmeras do edifício, porém, não identificaram a entrada de nenhum suspeito no imóvel.