Marina Silva bate martelo e escolhe novo presidente do Ibama

Reprodução/rede social Marina Silva e Rodrigo Agostinho na COP27

O deputado federal Rodrigo Agostinho (PSB-SP) será o novo presidente do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos Renováveis). A escolha foi feita pela ministra do Meio Ambiente e da Mudança Climática, Marina Silva (Rede-SP). O parlamentar é formado na área ambiental e é conhecido por defender o setor há muito tempo.

Rodrigo é biólogo, advogado e ambientalista, tendo sido membro do Conama (Conselho Nacional do Meio Ambiente) por uma década. É atualmente membro da IUCN (Comissão Mundial de Direito Ambiental da União Internacional de Conservação da Natureza).

“Após tantas perseguições, assédios e erros estratégicos, vamos exercer a racionalidade. Nosso trabalho terá como foco prioritário o combate ao desmatamento; o fortalecimento da gestão pública socioambiental; a modernização das nossas estruturas e a defesa intransigente do meio ambiente equilibrado”, afirmou o novo presidente do Ibama.

Marina também escolheu Edel Moraes para comandar a secretaria Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais e Desenvolvimento Rural Sustentável. Ela ocupou o cargo de vice-presidente do Conselho Nacional das Populações Extrativista (CNS) e do Memorial Chico Mendes.

Moraes é doutora formada no CDSUNB (Centro de Desenvolvimento Sustentável), com mestrado em Desenvolvimento Sustentável junto aos Povos e Territórios Tradicionais, além de ser especialista em Educação do Campo, Desenvolvimento e Sustentabilidade. Edel ainda faz parte do Grupo de Estudos e Pesquisa da Amazônia.

Marina Silva como ministra

Marina Silva aceitou apoiar o presidente Lula durante as eleições 2022 após o petista aderir em seu plano de governo projetos apresentados pela deputada federal eleita por São Paulo.

Após a vitória do petista, houve muita expectativa para que Marina fosse anunciada como ministra do Meio Ambiente. Porém, a escolha só aconteceu na última semana de dezembro.

Marina cuidou da pasta entre 2003 e 2008, quando Lula realizou os dois primeiros mandatos. Ela saiu do cargo por discordâncias com outros ministros.

Marina Silva e Lula romperam em 2014, quando a ex-senadora acusou a campanha da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) de propagar fake news contra ela.

A reaproximação ocorreu no fim de 2021. O principal articulador foi o ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT-SP).

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Política