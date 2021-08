Marina Ruy Barbosa viraliza após perguntar se já pode montar árvore de Natal

Reprodução Marina Ruy Barbosa viralizou nas redes sociais

Tudo bem que ano está voando, mas montar árvore de Natal no mês de agosto é um pouco demais. Por isso que vários internautas fizeram questão de responder Marina Ruy Barbosa no Twitter, que questionou se já era época de montar um dos símbolos mais tradicionais das festas do final de ano.

Claro, que muitos seguidores não perderam tempo de zoar a atriz e um deles foi o sertanejo Cesar Menotti, da dupla com Fabiano. Bem-humorado, o cantor revelou que tinha outra prioridade: “Estou mais preocupado com a ceia”. Marina não respondeu ninguém.

Tô mais preocupado com a ceia? Já pode? — César Menotti (@CesarMenotti) August 9, 2021

Calma! Temos o dia da independência em setembro, dias das bruxas em outubro e dia da ação de graças em novembro. Ainda é muito cedo! — Fabio Farro ♋ 🕷️ (@FabioFarro) August 9, 2021





Ainda tô focando no meu dia, dia das crianças 😌, quero presente!? pic.twitter.com/5nFDDLUxoq — ᴅᴀᴠッ (@_harryPaion_) August 9, 2021