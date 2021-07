Marina Ruy Barbosa rebate Samantha Schmütz após críticas

Reprodução Marina Ruy Barbosa responde Samantha





Na noite da última sexta-feira (30), Marina Ruy Barbosa usou suas redes sociais para desabafar sobre as críticas que recebeu por ter ido ao Festival de Cinema de Cannes deste ano.

O comunicado de Marina chegou depois de que a atriz Samantha Schmütz desabafou sobre o incêndio na Cinemateca Brasileira , em São Paulo, e criticou famosos que estiveram no evento francês deste ano. Uma clara indireta (ou seria direta???) para a ruiva.





“O incêndio à Cinemateca é uma agressão à cultura do nosso país. Estamos vendo nossa história ser queimada há tempos, nossa cultura sendo completamente abandonada. Isso é INQUESTIONÁVEL. E é SOBRE ISSO que devemos falar. E cobrar do governo, que é quem realmente pode fazer alguma coisa. A cobrança em relação à minha ida e participação no festival de Cannes, não deveria ser pauta e nem motivo de preocupação. Eu tenho muito orgulho de ser ATRIZ, de trabalhar com o que eu amo desde os nove anos de idade, buscando meu espaço. O fato de ter ido para o festival, contratada por uma marca para trabalhar, e estar ao lado de mulheres incríveis como Sharon Stone e Melanie Thierry, não deveria causar tamanha indignação de alguns. Devemos respeitar TODOS os profissionais e TODOS os trabalhos, independentemente da nossa opinião. Não podemos nos achar no direito de desqualificar nossos colegas. Somos todos muito rápidos para cobrar. Mas lembremos: na rapidez que cobramos seremos cobrados também”, escreveu.