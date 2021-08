Marina Ruy Barbosa nega realização de cirurgia estética

Reprodução/Instagram Marina Ruy Barbosa nega procedimento estético





A atriz Marina Ruy Barbosa negou, nesta quinta-feira (12), a realização de uma bichectomia, uma cirurgia que retira tecido adiposo das bochecas.

Marina foi questionada por uma fã, através da caixinha de perguntas do Instagram, e explicou o motivo de não realizar a cirurgia. “Não! Eu, particularmente, sou contra procedimentos tão invasivos. Acho que conforme fui ficando mais velha, meu rosto foi mudando naturalmente, a gente vai perdendo as bochechas”, disse Marina.





A atriz ainda comentou a pressão pela perfeição e o seu lugar de privilégio. “Por estar em lugar de privilégio e com boas oortunidades, sempre entendi que tinha que ser grata e me doar para as coisas. Entendi que não vou agradar e acertar sempre”, completou.