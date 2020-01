Marina Ruy Barbosa exibe bumbum e Tata Werneck dispara: “Entendi a indireta”

Na última sexta-feira (03), Mayã Frota, filho do ex-ator pornô e atual deputado federal Alexandre Frota, anunciou que estava ingressando no mercado erótico. O rapaz de 19 anos segues os passos do pai, que entre 2004 e 2009 autuou em obras da produtora Brasileirinhas.

arrow-options Divulgação Alexandre Frota e Mayã Frota

O filho de Alexandre Frota , por sua vez, tornou-se chefe de si mesmo. Ele criou um perfil na rede social OnlyFans, voltada para conteúdo pornográfico . Lá, os usuários compram e vendem conteúdos por assinatura ou sob demanda.

No perfil, Mayã alerta. “Lembre-se de especificar o que você deseja receber quando enviar uma gorjeta”, dando a entender que as pessoas deveriam ser claras quanto ao conteúdo pornográfico que desejam receber ou ver na plataforma.

Para se ter acesso ao conteúdo é preciso ter uma conta na plataforma OnlyFans. Mayã Frota é fruto da relação de Alexandre Frota com Samantha Lima Gondim. Atualmente o menino vive na Bélgica e não tem boa relação com o pai. No ano passado, ele moveu um processo contra o político por conta de uma dívida de pensão alimentícia.