Marina Ruy Barbosa esbanja charme em clique poderoso na web

Atriz destacou toda a sua beleza nos cliques

Marina Ruy Barbosa voltou a incendiar as redes sociais na tarde desta quarta-feira(04), com uma publicação encantadora através do Instagram.

A atriz, que é um dos grandes talentos da sua geração e uma das principais atrizes da TV Globo, fez a alegria dos fãs e seguidores e movimentou a web com registros ‘poderosos’.

A atriz surgiu em um look todo em couro nas cores marrom e vermelho, que deixou em evidência suas belas curvas corporais. Os elogios, claro, foram inevitáveis.

“Uma verdadeira Deusa Brasileira“, elogiou uma seguidor. “Que linda Marina! Maravilhosa“, comentou outra. “Simplesmente poderosa”, destacou uma terceira.

(*Observatório)