Marina Ruy Barbosa é estrela de campanha internacional de moda

Divulgação Convidada pela marca francesa Giambattista Valli, a atriz e empresária brasileira brilha na campanha internacional da coleção Primavera Verão 2023, “L’Émocion”





Marina Ruy Barbosa é estrela da campanha internacional da coleção Spring Summer 2023 de Giambattista Valli. A atriz e empresária, com carreira e talento reconhecidos ao redor do mundo, é uma das representantes do Brasil no cenário internacional.

Convidada de destaque nos principais eventos de moda no mundo, Marina tem chamado a atenção de importantes casas e diretores criativos, incluindo o francês Sr. Giambattista Valli.

Chamada de “L’Émocion”, a coleção trabalha a sinestesia abordando um misto de silhuetas e texturas. O designer traz a tona a beleza e harmonia entre os opostos – algo que vemos de maneira consistente nas coleções da marca. Marina foi escolhida para dar vida à visão de Mr. Valli, como sua amiga e musa. A campanha foi clicada por Oleg Covian em um lindo cenário em Marrakesh, no Marrocos.

Fonte: IG Mulher