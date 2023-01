Reprodução/Instagram Marina Ruy Barbosa desfila de noiva em Semana de Alta-Costura de Paris

Avisa que é ela! Marina Ruy Barbosa encerrou o desfile da grife Giambattista Valli na Semana de Moda de Alta-Costura de Paris nesta segunda-feira (23). A atriz desfilou na passarela vestida de noiva, com peças da coleção Primavera-Verão 2023 da maison francesa, cujo designer é italiano.

Entre no canal do iG Delas no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre beleza, moda, comportamento, sexo e muito mais!

Diretora criativa de sua própria marca, a Ginger, Marina é fã assumida de Giambattista Valli e já chegou inclusive a usar um look da grife durante o festival de cinema de Cannes.

Reprodução/Instagram Marina Ruy Barbosa desfila de noiva em Semana de Alta-Costura de Paris

A atriz entrou no palco ontem com uma jaqueta toda trabalhada no floral e nos babados e uma saia volumosa. Como complemento, usou maxi brincos brilhantes, véu e um penteado com coque alto e estruturado, além de flores (sim, mais) na cabeça.

Assista ao desfile completo abaixo!

Pelas redes sociais, Marina Ruy Barbosa comentou a emoção de encerrar o desfile de Giambattista Valli na Semana de Alta-Costura. “Eu só sei chorar. Sem palavras!”, disse ela. “Eu sou a NOIVA do Giambattista Valli. Eu desfilei no haute couture. Não tenho palavras para descrever esse momento”, continuou.

Eu só sei chorar. Sem palavras! — Marina Ruy Barbosa (@mariruybarbosa) January 23, 2023





Eu sou a NOIVA do Giambattista Valli. Eu desfilei no haute couture. Não tenho palavras para descrever esse momento — Marina Ruy Barbosa (@mariruybarbosa) January 23, 2023





Fonte: IG Mulher