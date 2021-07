Marina Ruy Barbosa aparece sem querer com Guilherme Mussi em foto de Nina Dobrev

Instagram/Reprodução Marina Ruy Barbosa aparece em foto com Guilherme Mussi

Ao fundo de uma foto postada nesta sexta-feira no Instagram entregou a presença de Marina Ruy Barbosa e do namorado da atriz, o deputado federal Guilherme Mussi, no Festival de Cinema de Cannes, na França.

A imagem trata-se de uma selfie de Nina Dimitrova, durante a noite de gala do jantar beneficente da amfAR. No registro, ela está acompanhada do marido e da atriz búlgara Nina Dobrev

É a primeira foto da atriz brasileira com o namorado, c om quem ela vive um romance depois do fim do casamento com Alexandre Negrão em janeiro deste ano.