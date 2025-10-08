Marina Moschen anuncia noivado com Emilia Sauaia: ‘Amor como destino’

A atriz Marina Moschen, revelou nesta quarta-feira (8), que está noiva da fotógrafa Emilia Sauaia, com quem mantém um relacionamento há quatro anos. A novidade foi compartilhada nas redes sociais, com um álbum de fotos do casal em um cenário paradisíaco.

“Love as destiny (amor como destino). No lugar que eu amo e com a pessoa que eu sempre sonhei”, escreveu a ex-protagonista de Malhação: Seu Lugar no Mundo (2015). O pedido de casamento aconteceu durante um passeio de barco em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro.

Discretas, Marina e Emilia estão juntas desde 2021, mas a atriz só tornou pública a relação em janeiro de 2023. No campo de comentários, a noiva da atriz logo deixou sua declaração. “meu amor, doida pra viver tudo nessa vida com você!”, escreveu ela. Confira cliques abaixo: