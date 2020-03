Marília Mendonça não controla emoção e chora em show de retorno aos palcos

Não teve voz rouca que conseguiu segurar o estouro que foi o retorno de Marília Mendonça aos palcos na noite desta sexta-feira (6), no Espaço das Américas, em São Paulo. A cantora, que ficou três meses de licença maternidade , confessou aos fãs que estava muito nervosa e com saudade de fazer o que mais gosta.

arrow-options Gabrielle Pedro/ IG Marília Mendonça em coletiva de retorno nesta sexta-feira (6)





“Eu vou falar a verdade para vocês, eu nem sei mais o que eu estou fazendo, eu não sei para onde eu estou indo, não sei mais o que estou cantando. A energia aqui em cima [no palco] é tão grande que parece que eu estou começando agora”, disse Marília Mendonça logo no início do show.

Durante coletiva de imprensa antes da apresentação, a rainha da sofrência admitiu que até hoje a escolha de seu repertório é sua maior dificuldade. Mas, apesar do medo das escolhas para a volta, a cantora mostrou que sabe, como ninguém, o que faz e incorporou os antigos sucessos como Infiel , Amante Não Tem Lar e Bebaça na continuação da turnê ” Todos Os Cantos “.

Em todos os intervalos entre uma música e outra, a artista não deixou de agradecer o amor do público e falar do quanto estava feliz de voltar para eles. Foi em um desses momentos que a mãe de Léo decidiu cantar o refrão de seu mais novo single Graveto à capela e as lágrimas rolaram, quase que, instantaneamente.





A sertaneja falou ainda que pretende diminuir o ritmo de shows em relação ao ano passado por conta do filho, mas que vai seguir com sua agenda de 2020. “A fase de adaptação está sendo uma loucura, mas estou tendo muito apoio da minha mãe, já que optamos por não contratar uma babá, ela me ajuda muito. Mas, estou muito feliz e bem resolvida com o meu retorno mesmo deixando ele lá”, disse ela.

Embora esse tenha sido o retorno efetivo aos palcos, Marília Mendonça gravou em janeiro “Frieza” uma parceria com o namorado Murilo Huff para o DVD do amado “Pra Ouvir Tomando Uma 2”.