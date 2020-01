Marília Mendonça faz tatuagem em homenagem ao filho: “Muito significado”

Assim que foi anunciado como um dos participantes do “BBB 20”, Felipe foi muito criticado nas redes sociais por se definir como um rapaz mimado. O “ranço” com o brother foi aumentando com as atitudes dele na casa. Agora, supostas fotos antigas dele com o rosto próximo do pênis de um amigo caiu nas redes sociais e (adivinha?!) ele passou a ser ainda mais criticado na web.

Desde o começo do "BBB 20", Felipe foi muito criticado





As fotos não são íntimas e mostram, aparentemente, Felipe com outros os jovens em quadra esportiva. “Não consigo ver comportamento mais hétero de ensino médio que esse”, comentou um seguidor. “Gente, mas isso é super hétero, tá? Quem associa esses rolês a gays são os bolsominions, mas é a cara de hétero”, acrescentou outro criticando o fato do participante do ” BBB ” apoiar o presidente Jair Bolsonaro.

“Tô passada, porém não muito”, postou uma mulher aos risos. “Bando de macho escroto”, comentou mais uma. Veja as fotos polêmicas associadas ao participante do ” BBB “: