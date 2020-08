Marília Mendonça faz piada polêmica em live e é acusada de transfobia

Na madrugada desta segunda-feira (10), Marília Mendonça virou o assunto mais comentado do Twitter no Brasil. Tudo por causa de um comentário feito durante a live ‘Lado B’, que ela fez no último sábado (8).

Durante uma pausa na cantoria, Marília resolveu conversar com sua banda e acabou rindo de um amigo que teria ficado com uma mulher trans numa boate de Goiânia chamada Diesel – o estabelecimento não existe mais.

“Disse que lá foi o lugar em que ele beijou a mulher mais bonita da vida dele. É só isso. O contexto vocês não vão saber”, afirmou ela. No set da live, a cantora e seus músicos deram a entender que ficaram desconfiados de que a mulher seria transexual e o músico logo ‘se defende’ dizendo: “Era mulher mesmo, porra”.

No domingo (9), Bruna Andrade gravou um vídeo falando sobre o episódio. A mulher mais bonita da boate era ela.

