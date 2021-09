Marília Mendonça é diagnosticada com Covid-19

Instagram Marília Mendonça

Marília Mendonça é mais uma famosa a ser infectada pelo novo coronavírus. Em contato com a coluna, a assessoria da dona dos hits ‘Supera’ e ‘Infiel’, que tomou a primeira dose da vacina, confirmou a informação e afirmou que “ela está bem e com os sintomas leves”. Já a agenda de compromissos profissionais sofrerá alteração. A apresentação do próximo sábado (11), na cidade de São José dos Campos, no interior de São Paulo, por exemplo, será transferida para o dia 25, para que a artista possa se recuperar nesse período.