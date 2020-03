Marília Mendonça e Anitta são as mulheres mais ouvidas do Brasil no Spotify

De acordo com o Spotify, Marília Mendonça , Anitta e Ludmilla são as mulheres mais ouvidas do Brasil entre os dias 1 de janeiro e 1 de março deste ano. A sertaneja está na primeira colocação seguida pelas funkeiras, respectivamente. Juntas, as três são responsáveis por quase 500 milhões de streamings somente este ano

Leia também: “Tudo OK” é o hit mais ouvido durante o Carnaval no Spotify

arrow-options Reprodução/Instagram Marília Mendonça





Já em podcasts, vale destacar a liderança feminina no Café da Manhã – um Spotify Original em parceria com a Folha de S. Paulo liderado por Magê Flores e Rodrigo Vizeu -, como o podcast mais ouvido do Brasil no Spotify tendo uma mulher como apresentadora. Um Milkshake Chamado Wanda é o segundo colocado nessa lista. Nele, Marina Santa Helena, ao lado de Phelipe Cruz e Samir Duarte, comentam notícias de entretenimento e cultura. Em terceiro lugar vem Filhos da Grávida de Taubaté, com Maira Medeiros, Edu e Fih comentando os bafos do momento.

No ranking global e mais uma vez quebrando a banca, Billie Eilish lidera como cantora mais ouvida do mundo, com mais de 10.3 bilhões de streamings. Ela não é apenas a mulher mais ouvida na plataforma, mas sim a artista mais ouvida no ranking geral. Billie tem mais de 60 milhões de ouvintes mensais e seu hit “bad guy” já passou de 1.2 bilhão de streamings. O mais novo lançamento da garota prodígio é também trilha sonora do novo filme de James Bond, “No Time To Die”. Taylor Swift é a segunda artista mais ouvida do Spotify até agora em 2020, seguida por Ariana Grande.

Quando se trata de podcasts, esses são os programas apresentados por mulheres favoritos no Spotify, com base nas horas de transmissão. E que fique clara a obsessão dos ouvintes por histórias de crimes reais. My Favorite Murder, uma série cômica de crimes reais das comediantes Karen Kilgariff e Georgia Hardstark, é o podcast mais popular do Spotify no mundo. Crime Junkie, de Ashley Flowers e Brit Prawat, vem em segundo lugar.

Leia também: Marília Mendonça avisa que vai processar quem ofender Léo: “O bicho vai pegar”

Top 10 mulheres com maior número de streamings no Brasil (1º de janeiro a 1º de março)

1. Marília Mendonça

2. Anitta

3. Ludmilla

4. Lexa

5. Maiara e Maraisa

6. ANAVITÓRIA

7. Billie Eilish

8. Luísa Sonza

9. Ariana Grande

10. Dua Lipa

Top 10 mulheres com maior número de streamings no mundo (1º de janeiro a 1º de março)

1. Billie Eilish

2. Taylor Swift

3. Ariana Grande

4. Halsey

5. Camila Cabello

6. Selena Gomez

7. Dua Lipa

8. Nicki Minaj

9. KAROL G

10. Tones and I

Top 10 podcasts mais ouvidos do Brasil com mulheres como apresentadoras (1º de janeiro a 1º de março)

1. Café da Manhã

2. Um Milkshake Chamado Wanda

3. Filhos da Grávida de Taubaté

4. Mamilos

5. O Assunto

6. Autoconsciente

7. Bom Dia, Obvious

8. Despertar Zen

9. É Nóia Minha?

10. Foro de Teresina

Leia também: Marília Mendonça não controla emoção e chora em show de retorno aos palcos

Top 10 podcasts mais ouvidos do mundo com mulheres como apresentadoras (1º de janeiro a 1º de março)

1. My Favorite Murder (with Karen Kilgariff and Georgia Hardstark) (EUA)

2. Crime Junkie (EUA)

3. Call Her Daddy (EUA)

4. Mordlust (Alemanha)

5. Morbid: A True Crime Podcast (EUA)

6. And That’s Why We Drink (EUA)

7. Office Ladies (EUA)

8. Martha Debayle (México)

9. Girls Gotta Eat (EUA)

10. Herrengedeck – Der Podcast (Alemanha)