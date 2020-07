Marília Mendonça deixa de seguir Murilo Huff e fãs apontam separação

Divulgação Cláudia Ohana em ”Zoom”

Neste domingo (19), a polêmica envolvendo Claudia Ohana e a ONG Toca do Bicho g anhou um novo capítulo. Após a atriz negar que devolveu dois cães que adotou, a entidade divulgou no Instagram áudios em que ela assume a devolução.

Nos arquivos sonoros, a atriz diz que pretende devolver cachorros, pois “não está conseguindo lidar com eles”. Claudia Ohana alega também que eles são ariscos e que ainda não saiu para passear com os animais, pois “tem medo de limpar” as fezes dos mesmos.

“E eu já desenvolvi todo um emocional com eles, mas eu não tenho condição de ficar com eles. Eu não tenho mais sala, Amanda, eu não tenho mais nada. Eu boto um ovo em cima da pia e eles saem comendo tudo. Ou eu, ou eles! Queria saber o que que eu posso fazer, como que a gente pode fazer, você pode me ajudar nisso? Porque tá muito complicado. Tá muito complicado pra mim”, diz a atriz em um dos áudios divulgados pela ONG.

O caso começou no último sábado (18), quando a ONG afirmou que a atriz devolveu dois cachorros que adotou em dezembro. Após ser criticada nas redes sociais, Ohana afirmou ter deixado os animais com a ONG apenas durante a pandemia e que iria buscá-los após o isolamento . A justificativa, segundo ela, foram muitas dores nas costas e que não podia contar com a ajuda de outras pessoas.

“Eu fiquei muito chateada com a ONG Toca do Bicho . Eu adotei eles pouco tempo antes da pandemia e aí veio a pandemia e eu fiquei sozinha em casa. Aguentei 3 meses de limpar tudo, eles foram destruindo… normal, cachorros pequenos”, disse a atriz, em vídeo. Ouça os áudios enviados por Claudia Ohana .