Marília Mendonça confirma término com Murilo Huff, nega traição e afirma: “Dói”

Um suposto vídeo íntimo de Jarlles Gois, que está na atual temporada do “De Férias Com o Ex”, está dando o que falar nas redes sociais. Depois do vazamento de supostos nudes de Tiago Iorc , foi a vez do polêmico participante do reality da MTV. O influenciador ainda não se pronunciou sobre o assunto, mas o vídeo associado a ele está rendendo muitos comentários no Twitter.

Jerlles Gois entrou no “De Férias Com o Ex: Brasil” como ex de Bárbara Morais, mas assim que saiu do mar ele se assumiu gay e ficou com Rafa Vieira, primeiro participante assumidamente gay a participar da atração.

O problema é que o Jarlles não entrou para fazer casalzinho no reality e sua postura de ficar com vários participantes acabou gerando aquele ranço em boa parte do público. Ele já fez o Rafa Vieira e o Matheus Magalhães, outro participante gay da edição, chorarem por causa dessas atitudes e foi detonado nas redes sociais. O título de “vilão” da edição refletiu até no suposto nude vazado:

Eu to c tanto bode do Jarlles q bem me animei c esse rolê do nude dele — ãnrique (@henri_sants_) July 20, 2020

O Jarlles no DFCEX tomei ranço, mas a nude dele, meu pai amado, está de parabéns. ? — Pedroca (@_peurique) July 20, 2020

Estou passado com nude de jarlles ? — Moreno odonto (@matheusffnsc) July 20, 2020





jarlles além de decepcionar como pessoa no de férias com o ex ainda decepciona no nude, triste dia ein — jp (@jps________) July 20, 2020





Outra polêmica envolvendo o participante é que as cenas de sexo que protagonizou no “De Férias Com o Ex” estão sedo cortadas pela MTV. Sobre o último episódio exibido, Jarlles lamentou a edição que foi feita: “Transamos [ele e Leo Lacerda] duas vezes. Aconteceu muita coisa, ficamos pelado na banheira, fomos pelados para a cama. Eu pensei que ia aparecer mais coisa. Fizemos muita coisa com edredom, sem edredom. Mas não tem o que fazer, eu não mando [na edição]”.