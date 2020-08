Marília Mendonça comemora 8º mês de do filho ao lado de Murilo Huff

Reprodução Marília Mendonça, Murilo Huff e Léo





Marília Mendonça e Murilo Huff comemoraram juntos os oito meses do pequeno Léo. A festa aconteceu na casa da sertaneja. A separação de Marília e Murilo foi anunciada no último dia 20, depois que ela deixou de seguir o rapaz no Instagram.

Na época, Marília gravou um vídeo para explicar que o fim da relação não foi motivada por ciúme: “Primeiramente, o Murilo é um cara que sempre me respeitou em tudo. Nunca tivemos a prática de mexer no celular do outro, nunca existiu isso. Eu e o Murilo nos respeitamos para caramba. Tenho muito orgulho de ter meu filho com ele. Ele é muito do bem. É um cara lutador, batalhador, de família”, elogio a cantora, em vídeo.

Os dois já voltaram a se seguir nas redes e os fãs já torcem para que o casal se acerte novamente.