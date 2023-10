Marido vira réu por morte de médica em hotel no Noroeste do ES

Fuvio Luziano Serafim é ex-prefeito da cidade de Catuji, em Minas Gerais, e principal suspeito de matar a esposa, a médica Juliana Ruas El-Aouar

O empresário mineiro Fuvio Luziano Serafim, principal suspeito de matar a esposa, a médica Juliana Ruas El-Aouar, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, em setembro deste ano, foi indiciado pelo crime de feminicídio qualificado por asfixia. Com informações da Folha Vitória

Além disso, o acusado também foi denunciado pelos crimes de fraude processual majorada e consumo partilhado de droga. A denúncia foi realizada pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) nesta quarta-feira (18) após a conclusão da investigação realizada pela Polícia Civil, que ocorreu em 04 de outubro.

O crime ocorreu em 2 de setembro, em um hotel de Colatina. O casal era de Teófilo Otoni, no Leste de Minas Gerais. Fuvio, inclusive, chegou a ser prefeito da cidade de Catuji, no mesmo estado, entre 2016 e 2020.

No corpo de Juliana, segundo a polícia, foram encontradas marcas de asfixia e cortes na cabeça. No Instituto Médico Legal, foi constatado que a causa da morte foi traumatismo craniano e asfixia mecânica.

No hotel, junto com o casal, Robson Gonçalves dos Santos, de 52 anos, estava hospedado em outro quarto, no mesmo andar. Ele também foi preso por suspeita de participação no crime.

A reportagem do Folha Vitória procurou a defesa de Fuvio Luziano Serafim para comentar a denúncia, mas não foi localizada. O espaço continua aberto e a matéria será atualizada assim que houver retorno.

Juliana atuava como psiquiatra e era filha do também médico, ex-prefeito e ex-vereador de Teófilo Otoni, Dr. Samir Sagi El-Aouar.

Boletim de ocorrência, relatos de hóspedes e relato do suspeito

Segundo o boletim de ocorrência, a ´Polícia Militar recebeu informações de um possível homicídio ocorrido nas dependências do hotel. Quando os militares chegaram no local, a gerente informou que Juliana estava hospedada com o marido, identificado como Fuvio Luziano Serafim, de 44 anos, em um quarto.

A gerente relatou ainda que outros hóspedes reclamaram de bagunça e barulhos no quarto de Juliana e Fuvio durante a madrugada e, já pela manhã, o marido da médica apareceu na recepção bastante alterado.

Segundo a funcionária, ele estava com pressa para pagar a conta, alegando que sua esposa estava passando muito mal e chegou a desmaiar.

Câmeras registraram entra e sai do quarto em que casal estava hospedado

Durante as investigações ainda no local, foi constatado, através de câmeras de monitoramento interno, uma movimentação de entrada e saída no quarto do casal durante a madrugada, entre o marido da médica e o motorista.

Marido e motorista contaram versões diferentes

Ao serem questionados sobre o que teria ocorrido, o homem relatou que sua esposa havia passado por um procedimento cirúrgico no dia anterior (sexta-feira) e, em seguida, eles teriam ido a uma churrascaria.

Eles retornaram para o hotel e, ao acordar na manhã de sábado, ele teria encontrado Juliana desmaiada na cama, possivelmente em óbito. O homem relatou que fez contato com o Samu e foi orientado a colocá-la no chão do quarto para tentar reanimá-la.

Já o motorista, relatou que foi chamado por Fuvio para ir ao quarto, pois Juliana havia caído no banheiro e precisava de ajuda.

A polícia destacou que ambos apresentaram versões diferentes do cenário encontrado pela perícia, que foi um quarto revirado com garrafas de cerveja, sangue nas roupas de cama, a mulher machucada, além de vidros de remédio quebrados.

Motorista do casal também foi preso

