Marido traído dispara várias vezes contra “Ricardão”

“Sai da frente, que o negócio não é contigo. É com ele, que ficou com a minha mulher”, teria dito o marido

O que você faria ao se deparar com a sua esposa ou marido em flagrante com um (a) amante? Pois é, em Parauapebas, no sudeste do estado, um homem atirou várias vezes contra o “Ricardão”.

O suposto amante, identificado pelas iniciais J. L. S. S., foi atingido por vários tiros na última quinta-feira (2) e foi conduzido por uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) em estado grave para o Hospital Municipal da cidade.

De acordo com a guarnição da Polícia Militar que atendeu ao chamado de tentativa de homicídio, o crime foi cometido na “Rua Chora Menino”, no Bairro São Lucas, região da VS-10. Dois homens teriam chegado ao local e um deles teria dito para um colega de quarto da vítima: “Sai da frente, que o negócio não é contigo. É com ele, que ficou com a minha mulher” e, em seguida, disparou várias vezes contra a vítima.

Os policiais militares ainda chegaram a fazer buscas nas imediações para tentar localizar os acusados, mas sem sucesso.