Marido revela que é corno e que o pai do bebê é seu melhor amigo; vídeo

Um chá revelação, onde deveria revelar o sexo do bebê, conseguiu desvendar algo mais impactante: o verdadeiro pai da criança. O caso aconteceu no México e as imagens viralizaram nas redes sociais nesta quinta-feira (29).

Digno de uma novela mexicana, o episódio terminou com um casamento e com uma amizade de infância. De acordo com informações presentes no vídeo, durante o chá revelação dos ‘pombinhos’ que estavam casado há mais de cinco anos, o marido desmascarou a esposa.

Ele pega o microfone, faz uma declaração e em seguida abre a sua maleta e puxa o teste de DNA. Neste momento a mulher só falta desmaiar de tão nervosa.

A esposa tenta impedir que o homem abra a boca, mas ele logo puxa o notebook e mostra para todos um vídeo feito por câmeras de segurança. No vídeo, a mulher aparece de toalha se agarrando com o próprio amigo dele, que também está no evento.

Logo o homem afirma que não é o pai e dispara: “Essa festa é deles dois, não é minha”. Rapidamente a família do corno fica furiosa e começa a bater no amante, a infiel chora e corre atrás do marido, ou melhor, ex-marido.

Veja vídeo:

(*Portal CM7)