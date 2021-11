Marido recorre à magia negra para recuperar esposa e tem fim trágico em ritual

Anton Shabanov, 33, um engenheiro da Rússia, recorreu à magia negra depois que sua esposa Lyubov, 29, o deixou menos de um ano após o casamento.

Segundo um amigo, o casal havia casado a pouco menos de uma no e já havia separado. Em uma tentativa desesperada de reconquistar a mulher, o homem pediu a ajuda de um “bruxo” que já havia sido condenado por fraude, chamado Nikolay Ivanov, 32.

Segundo o Comitê de Investigação da Polícia russa, o “bruxo” foi contratado por Anton para realizar um ritual que envolvia enterrar os pertences do casal em uma floresta próxima. Mas, quando o ritual começou, Ivanov começou a zoar com a cara do marido, o chamando de ”corno” e ex-esposa do rapaz de rapariga safada, tudo em russo. e

Não deixando barato as provocações, Anton entrou em uma luta corporal contra o charlatão, mas acabou levando a pior porque o ˜bruxo˜ pegou um machado e acertou a cabeça e no pescoço do marido desiludido.

Mais tarde, o assassino fugiu do local do crime, deixando o cadáver coberto de galhos. No entanto, após ser detido pela polícia, o jovem de 32 anos confessou o assassinato de Shabanov e foi condenado a nove anos e meio.

O agora assassino e “bruxo” Ivanov, de Krasnoyarsk, foi condenado a pagar £ 20.700 (equivalente a 150 mil reais), além de pegar nove anos de prisão em campo de trabalho forçado em regime estrito, conforme Tribunal Distrital Russo.

(*Portal CM7)