Marido flagra esposa saindo com amante do motel gerando muita confusão e gritaria; vídeo

Dentro da suíte do motel o clima era muito romântico e o casal que se encontrou às escondidas, com toda certeza, se sentiu no verdadeiro paraíso de Adão e Eva.

Mas do lado de fora, em questão de segundos, tudo se transformou no verdadeiro inferno, porque o marido traído, possesso de ódio e endemoniado, chegou e deu o flagrante da suposta traição conjugal.

Enquanto xingava e chamava o casal “de tudo o que não presta” o marido também filmava os dois e em dado momento chega a agredir o homem que era o acompanhante de sua esposa.

+

O acompanhante da mulher, chega a se aproximar e tenta impedir a continuação da gravação do vídeo, mas ele sofre agressão física e se afasta para não dar continuidade ao entrando em combate.

“Olha aqui ó. O vagabundo aqui e a puta aqui ó. Olhaí a puta na frente do motel com o cara aqui ó. O que é seu tá guardado. Já tenho as provas aqui. Já tenho as provas sua puta, você é uma puta”, grita o marido “chifrado”.

O flagrante aconteceu na noite da última quarta-feira e de acordo com comentários dos “fofoqueiros” de plantão, tudo aconteceu em um motel no município de Manacapuru, região metropolitana de Manaus/Amazonas.

Os nomes de que “botou chifre” e de “quem pegou a galhada” não foram divulgados e não se sabe que a polícia também teve que ser chamada para tomar as providências antes que o flagrante tomasse proporções mais violentas no motel.

Vídeo: