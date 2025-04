Marido esfaqueia mulher na genitália, diz família: ”Rasgou minha irmã”

Mulher de 40 anos, esfaqueada várias vezes na manhã deste domingo (6) ao pedir a separação do companheiro, foi golpeada na barriga e na genitália, segundo irmã. Tentativa de feminicídio aconteceu após um desentendimento do casal, no bairro Tiradentes, em Campo Grande.

Segundo a irmã da vítima, o casal, que havia reatado o relacionamento há um mês, saiu para curtir a noite de sábado, mas acabou brigando após uma crise de ciúmes do homem, o que motivou o pedido de separação.

Ao TopMídiaNews, a irmã relatou que, ao chegarem em casa, houve uma discussão por conta da conduta do agressor, momento em que a vítima pediu a separação.

“Eles não dormiram juntos, mas ele permaneceu na casa. Pela manhã, ele ligou o gás, foi com um isqueiro até o quarto e questionou se ela queria mesmo terminar”, contou a irmã.

A vítima afirmou que queria a separação e, durante a conversa, sentiu o cheiro do gás, questionando o agressor.

“Ele saiu do quarto e, quando voltou, já estava com a faca. Disse que, se ela não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém”, detalhou a parente.

O homem desferiu várias facadas na barriga da esposa, que conseguiu chutá-lo, mas foi novamente golpeada, desta vez na região íntima.

“Ele deu cerca de seis facadas na barriga dela. Além disso, a região íntima foi a mais atingida ele rasgou minha irmã”, disse à reportagem.

A vítima foi socorrida pelas duas filhas, de 13 e 15 anos, que também estavam no imóvel e acionaram a polícia.

A mulher foi levada ao CRS (Centro Regional de Saúde) Tiradentes, onde recebeu atendimento, mas, devido à gravidade dos ferimentos, foi encaminhada à Santa Casa.

O autor fugiu do local, foi procurado pela Polícia Militar na casa da mãe, mas segue foragido.