Marido é suspeito de matar mulher estrangulada e simular latrocínio

O homem contou que saiu do carro para urinar quando três homens em um veículo preto anunciaram um assalto na zona rural de Cristalina

Um homem foi preso suspeito de matar a mulher estrangulada e de simular um latrocínio na zona rural de Cristalina, no Entorno do Distrito Federal. O crime e a prisão aconteceram nesse domingo (23/2).

A Polícia Militar de Goiás (PCGO) encontrou a mulher no banco passageiro do carro, no meio de uma estrada de terra.

Mulher largada com “criminosos”

O homem (foto em destaque) relatou aos policiais militares que ele saiu do veículo para urinar quando três homens em um carro preto anunciaram um assalto. Um dos criminosos estaria com um facão na mão.

Ele acrescentou que os assaltantes levaram a carteira e o celular dele. Ele disse ainda que conseguiu fugir, mas sem conseguir levar a mulher e o veículo.

O homem foi até uma fazenda e pediu ajuda para os seguranças do local. Ao estranharem a situação, os vigias chamaram a PMGO.

Os militares desconfiaram da frieza e da falta de emoção dele com a esposa morta. Os PMs também notaram algumas contradições. Ele contou a versão duas vezes. O veículo (foto abaixo) foi localizado intacto, com a chave na ignição.

O caso foi levado para a Polícia Civil de Goiás. O delegado Cassius Zamo, da Delegacia de Cristalina, disse que a investigação segue em sigilo por causa da complexidade. Mas a prisão dele em flagrante foi convertida em preventiva.

“Aparentemente ela pode ter sido morta com o cinto de segurança usado para apertar o pescoço dela, mas não foi com as mãos. O estrangulamento também pode ter sido cometido com uma corda, uma fita, algo assim. Vamos investigar o caso”, disse o policial.