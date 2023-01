Marido diz que Victoria Beckham come a mesma coisa todo dia há 25 anos

Reprodução/Instagram David diz que Victoria Beckham come a mesma coisa todo dia há 25 anos

O ex-jogador de futebol David Beckham revelou em entrevista a um podcast que a esposa, Victoria, come “a mesma coisa” todos os dias há 25 anos. No bate-papo, o inglês comentava que adora compartilhar comida quando gosta muito de algo, mas que é difícil fazer isso quando se trata da estilista e ex-Spice Girl.

Entre no canal do iG Delas no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre beleza, moda, comportamento, sexo e muito mais!

“Fico muito emocionado com comida e vinho. Quando estou comendo algo ótimo, quero que todos experimentem. Infelizmente, sou casado com alguém que come a mesma coisa há 25 anos. Desde que conheci Victoria, ela só come peixe grelhado, legumes cozidos no vapor. Ela raramente se desvia disso”, expôs.

Segundo ele, desde que estão juntos, há 26 anos (os dois começaram a namorar em 1997), só viu a esposa abrir mão da dieta uma única vez. “A única vez que ela compartilhou algo que estava no meu prato foi quando ela estava grávida de Harper [de 11 anos], e foi a coisa mais incrível. Foi uma das minhas noites favoritas. Não consigo me lembrar o que era, mas sei que ela não comeu desde então”, relembrou ele com carinho.

No ano passado, durante entrevista a uma revista italiana, Victoria refletiu sobre a relação com o próprio corpo e os padrões de magreza impostos pela indústria da moda. “É uma atitude antiquada querer ser muito magra. As mulheres modernas querem parecer saudáveis ​​e cheias de curvas. Elas querem ter peitos e um bumbum”, disse à época.

Questionada sobre como ela mesma lidava com isso, respondeu: “Não se trata de ter um certo tamanho. É sobre saber quem você é e ser feliz com quem você é. Encontrei meu próprio equilíbrio entre querer me divertir e ser disciplinada para comer de forma saudável e malhar. Quando você é mais jovem, você luta contra esse equilíbrio, mas, ao envelhecer, chega a um ponto em que sabe como é esse equilíbrio. Eu só sei o que funciona para mim”.

Fonte: IG Mulher