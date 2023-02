Marido descobre traição de esposa ao fazer DNA em vibrador. Entenda

Cantora e youtuber japonesa Kamada Yoko foi acusada de traição após o ex achar material genético de outro homem em seu vibrador

Para provar que a ex-esposa o estava traindo, um homem fez um exame de DNA no vibrador da então parceira. O caso aconteceu com a cantora japonesa Kumada Yoko e seu ex-marido, identificado como Sr. A.

Os dois se casaram em 2012 e tiveram três filhos juntos. Eles se divorciaram em 2021 em meio a uma denúncia de agressão por parte de Kumada. Alegando infidelidade da ex, Sr. A chegou a gravar conversas dela com o suposto amante, mas a artista negou.

Logo, o homem entrou com um processo para poder coletar material genético de um sex toy de Yoko. Ao consegir amostras do produtor de TV que seria affair de sua ex, Sr. A constatou que parte do material encontrado no vibrador era do suspeito, de acordo com o China Press.

Pela infidelidade, o ex-marido pede para Kumada uma indenização de 5,5 milhões de ienes (R$ 209 mil).