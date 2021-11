Instagram Marido de Sasha Meneghel vibra com esposa em desfile do SPFW





João Figueireido vibrou com o desfile de Sasha Meneghel na 52ª edição da São Paulo Fashion Week nesta sexta-feira (19) e roubou a cena nas redes sociais.





Em seus stories do Instagram, a empresária Vitória Pompeo registrou o momento de animação do cantor pela esposa para os fãs. “Se não for para ser assim eu nem quero”, escreveu na legenda.

João ainda compartilhou em seu perfil uma declaração para Sasha. “Tenho tanto orgulho de você, que nem consegui assistir o desfile comportado, gritei que nem um doido.. chorei rsrsrs mas tenho aprendido que se sentimos, temos que demonstrar! te amo muito. PARABÉNS!”, afirmou.

