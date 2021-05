Marido de Paulo Gustavo recebe flores: “Ainda é duro falar, mas estou forte”

Instagram/Reprodução Thales Bretas e seu marido, Paulo Gustavo

Thales Bretas, marido de Paulo Gustavo , recebeu flores de amigos e familiares na quarta-feira (05). No Instagram, ele agradeceu o carinho. “Recebendo muito carinho de todos os amigos e familiares. Obrigado! Ainda é duro falar por aqui e até por mensagens. Mas estou forte. E feliz com tanto amor”, disse o médico em vídeos publicados nos stories do Instagram .

Reprodução Instagram Thales Bretas recebe flores

Durante a madrugada, Thales também compartilhou um relato para falar sobre Paulo Gustavo . “Nossa caminhada tinha tudo para ser longa! Linda como estava sendo”, afirmou. O ator, conhecido por interpretar Dona Hermínia, morreu na terça-feira (04) por conta de complicações da Covid-19 . Ele estava internado desde 13 de março no Copa Star, hospital no Rio de Janeiro.

Na quarta-feira (05), Paulo Gustavo foi homenageado com um aplauso coletivo em Niterói, cidade em que morou durante anos.

A Carreira de Paulo Gustavo

Apesar de ter sua carreira marcada pela personagem Dona Hermínia, o ator já fez de tudo um pouco no universo das artes, passando pela Globo , Record, cinema e teatro.

Na televisão , ele atuou em grandes produções como em “Prova de Amor”, novela da Record; “A Diarista”, minissérie da Globo; o seriado “Sítio do Picapau Amarelo”; a minissérie “Casos e Acasos”; “Vai Que Cola”, do Multishow”, entre outros.

No cinema, ele integrou projetos de grande destaque nacional, como “Xuxa e o Mistério de Feiurinha”, “Divã”, “A Guerra dos Rocha”, “Fala Sério, Mãe” e, claro, “Minha Mãe é Uma Peça” e suas sequências.

Por fim, no teatro, Paulo Gustavo teve uma passagem mais curta, atuando em “João Ternura”, “Surto”, “Infraturas”, “Hiperativo”, “Online” e seu grande sucesso “220 Volts”.