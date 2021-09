Marido de Paulo Gustavo posta homenagem aos 4 meses de falecimento do ator

Reprodução/Instagram Thales Bretas lamenta quatro meses sem o marido Paulo Gustavo





O viúvo do ator Paulo Gustavo postou hoje (4) uma emocionante homenagem ao ator, falecido há 4 meses, vítima da Covid-19 . A publicação foi feita no Instagram no médico e mostra o casal com os filhos Romeo e Gael, hoje com 2 anos, quando ainda eram recém-nascidos.

Apesar da tristeza pela ausência do Paulo Gustavo, com quem era casado desde 2014, Thales diz que foi com ele que realizou o sonho de construir uma família. Ele lembra que durante os anos em que estiveram juntos foram muito felizes e que apesar da saudade, seu amor pelo falecido marido é eterno.





