Marido de Leandra Leal, Gui Burgos, se declara à esposa: ‘Melhores dias’

“Olha ela em meu set. Melhores dias”, escreveu ele, que aparece de boné na selfie enquanto Leandra fez biquinho na hora do clique. Recentemente, Leandra bateu um papo com a Quem ao receber a Calunga Dourada no Festival de Cinema de Pernambuco, no último sábado (14), no Recife, onde acontecia o Cine PE.