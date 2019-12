Marido de Juliana Paes compartilha foto com a família em clima de Natal

Nesta terça-feira (24), Claudia Leitte mostrou estar pronta para o Natal. No Instagram, Claudinha apareceu em um clique lindíssimo em um vestido trabalho no brilho e paetês e as madeixas esvoaçando enquanto sorria!

arrow-options Reprodução Instagram Claudia Leitte





“Uma noite de amor, paz e muita gratidão a todos. Sejam felizes. Sejam amor! Feliz Natal!”, desejou ela para os seguidores nas redes sociais .

Amigos e internautas encheram de elogios a musa nos comentários: “Linda!”, “Feliz Natal para você também, maravilhosa!”, “Tão perfeita” e “Coisa linda” foram alguns dos elogios que a cantora recebeu no clique natalino!