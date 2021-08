Marido de Joice Hasselmann não tem lesões recentes nas mãos, revela laudo

Reprodução/CNN Joice Hasselmann (PSL) deputada federal

O exame de corpo de delito feito pelo marido da deputada Joice Hasselmann (PSL-SP), Daniel França, não identificou lesões e hematomas recentes em seu corpo. O laudo do Instituto Médico Legal (IML) da Polícia Civil praticamente descarta que o neurocirurgião tenha sido responsável pelos ferimentos da parlamentar.

Joice diz não se lembrar do ocorrido. Ela trabalha com duas hipóteses: a de ter sofrido um atentado por um agressor escondido em seu apartamento ; ou a de ter se acidentado sozinha por consequência de um remédio que toma para induzir o sono.

“Recebi com naturalidade o resultado negativo do exame do corpo de delito do meu marido. O laudo comprova, com respaldo técnico, que ele é inocente diante de acusações precipitadas e propagadas de maneira irresponsável nas redes sociais. Ataques feitos de maneira gratuita e que, como mulher, me entristeceram, sobretudo neste momento tão delicado”, disse Joice em nota sobre o resultado do laudo.

Segundo a Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados (Depol), a s câmeras do edifício não identificaram entrada de nenhuma pessoa estranha no apartamento entre os dias 15 e 20 de julho . Em resposta, Joice afirmou não haver câmeras de segurança nas escadas, nem nas entradas dos apartamentos funcionais, o que pode ter facilitado a entrada do suposto agressor sem ser visto.