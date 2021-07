Marido de Cleo se explica por publicação antiga apoiando Jair Bolsonaro

Reprodução Cleo e Leando D’Lucca no cassamento

Leandro D’Lucca, empresário e o mais novo marido de Cleo, se explicou após divulgarem postagem de 2018 se seu Instagram, na qual ele declara apoio ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Na publicação, que já foi apagada, Leandro comemora a vitória de Bolsonaro e manda uma “boa viagem para Cuba e Venezuela” para aqueles que discordavam do posicionamento do candidato.

Nesta quinta-feira (15), o empresário revelou que não se indentifica mais com os pensamentos que tinha na época.

“Fala, galera. Estou aqui para deixar claro meu posicionamento em relação ao último post que desenterraram aí de 2018, que eu digo um monte de besteira que eu acreditava na época. Esse post e nenhum dessa época me representa. Eu fiz escolhas erradas e tenho aprendido com isso já faz um tempo”, declarou Leandro no story do Instagram.

“Gostaria de poder voltar atrás e escolher diferente, mas não tem como, infelizmente. Mais uma vez eu quero deixar claro aqui que minha posição política é completamente diferente do post de 2018”, acrescentou ele usando a hashtag #ForaBolsonaro na publicação.